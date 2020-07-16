Her gün 100 kişi hak ihlali başvurusu yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Ülkemizde 2018 yılında hak ihlalleri ile ilgili açılan dava sayısı kaçtır? Başvuruların yapılışına göre ilk beş il hangisidir? Açılan sonuçlanan dava sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Gül, Anayasa Mahkemesine 2018 yılında hak ihlâlleri ile ilgili olarak yapılan bireysel başvuru sayısının 38 bin186 olduğunu bildirdi.

Bakan Gül, bunlardan Mahkeme tarafından karar verilerek sonuçlanan bireysel başvuru sayısının ise 35 bin 376 olduğunu açıkladı.

Gül, Mahkemeye en çok başvuru yapılan illerin Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep olduğunu ifade etti.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde arttı'

Gürer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve bu sistemin getirdiği ‘tek adam’ rejiminin, ülkemizde hak ihlaliyle ilgili başvuru sayısını artırdığını belirtti.

83 milyon nüfuslu ülkede bir yıl içinde 38 binden fazla hak ihlali başvurusu yapılmış olmasının düşündürücü olduğunu söyleyen Gürer, “Bu rakamlara göre her ay ortalama 3 binden fazla bireysel başvuru yapılmış. Bir diğer ifadeyle her gün 100’den fazla kişi Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulunuyor” diyerek, ülkemizde hak ihlali başvurularının artışına dikkat çekti.