Her ay 2 bin 300 kadın KADES'e ihbarda bulunuyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında hayata geçirilen ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES uygulamasıyla ilgili istatistiki verilerin açıklanması için İçişleri Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KADES uygulamasına, kullanıma açıldığı 24 Mart 2018 tarihinden bu yana 75 bin 592 kadının ihbarda bulunduğunu açıkladı.

Soylu’nun verdiği bilgiye göre, her ay ortalama 2 bin 300 şiddet mağduru kadın, Acil Destek Uygulamasına (KADES) ihbarda bulunuyor.