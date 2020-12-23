'Her 3 aile sağlığı merkezinin 2’sinde Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanı var'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” sonuçlarını 22 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

Sadece aile hekimlerinin verilerine göre; Türkiye'de günlük vaka sayısı 50 binin üstünde. Sonbaharda 3 milyonu aşkın kişi Covid-19 geçirdi. Aile hekimi başına günlük hasta ortalaması 63,11'e, günlük Covid-19 hasta ortalaması 22,75’e yükseldi. Aile hekimlerinin yüzde 20’sine ek ödeme verilmedi. Aile hekimlerinin yüzde 13'üne izlem oranından düşük ek ödeme verildi. İl sağlık müdürlükleri tarafından ceza puanı verilmeye başlandı.

Kanser taramaları da yüzde 88 azaldı. Erken tanı sayısı büyük oranda düştü. verilere göre, en az 3 bin kişi kolon kanseri erken tanı şansını kaybetti.

'Aile sağlığı merkezlerinde Covid-19 geçiren sağlık çalışanı oranı arttı'

TTB Merkez Konseyi üye Dr. Kazım Doğan Eroğulları bir yandan pandemiyle bir yandan da Sağlık Bakanlığı’nın bilim ve akıldan uzak salgın yönetimiyle mücadele ettiklerini söylerken, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da TTB’nin yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerin gerçek resmi ortaya koyduğunu, günlük 50 bin vaka sayısı ve hastalığa yakalanan aile hekimi sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu kaydetti.

“Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” sonuçlarını ise Dr. Emrah Kırımlı paylaştı. Kırımlı “Biz aile hekimleri olarak daha fazla destek, kaynak istiyoruz. Bizimle birlikte çalışan ve salgını yöneten bir kamu idaresi istiyoruz. Hastalandığımızın da görülmesini istiyoruz” dedi.

75 ilden 1520 aile hekiminden alınan verilere göre;

Aile hekimi başına düşen hasta sayısı Kasım ayına göre 59,59’dan 63,11’e, COVID-19 hasta sayısı 19,79’dan 22,75’e yükseldi.

Aile hekimlerinin %55’i vaka sayılarının arttığını, %12’si vaka sayılarında bir değişim olmadığını söyledi. İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerdeki düşüş bunda etkili olurken; Adana, Mersin, Muğla, İzmir gibi kentlerde dört kata varan oranda artışlar yaşandı.

Salgın yönetimine bağlı olarak sınıfsal sonuçlar ortaya çıkmaya devam etti. İstanbul’da Küçükçekmece, Ümraniye, Üsküdar, Pendik gibi ilçelerde nüfus/vaka oranı %7-8 seviyesinde seyrederken; Zekeriyaköy, Moda, Beşiktaş gibi ilçelerde aynı oran %2-3 seviyesinde kaldı.

Aile sağlığı merkezlerinde COVID-19 geçiren sağlık çalışanı oranı %49’dan %68’e yükseldi; yani her 3 aile sağlığı merkezinin 2’sinde COVID-19’a yakalanan sağlık çalışanı var.

Kasım ayında %76’dan %66’ya gerileyen vakaları ve temaslıları telefonla izlem oranı %67’de kaldı.

'3 bin kişi kolon kanseri erken tanı şansını kaybetti'