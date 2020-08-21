Her 100 emekliden 28'i işsiz bırakıldı

Türkiye'de emekli aylıkları enflasyon karşısında giderek küçülüyor. Üstelik, milyonlarca emeklinin geliri 2.324 lira olan asgari ücretin hatta 1.500 TL'nin altında kalıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında çalışılan dönemde alınan maaşa oranla en düşük emeklilik maaşı veren ülke olduğunu belirterek, yurttaşların önemli bir kısmının 65 yaşını doldurmuş olmalarına rağmen çalışmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Sözcü'nün haberine göre, Karabat, son iki yılda geçinemediği için ücretli biçimde çalışmak zorunda bırakılan 65 yaşın üzerindeki her 100 vatandaşın 28'inin işinden olduğunu bildirdi.

Karabat, “Emekli maaşının yetersizliği son derece trajik bir sosyal sonuç da doğuruyor. Yurttaşlarımızın önemli bir kısmı 65 yaşını doldurmuş olmalarına rağmen çalışmak zorunda kalıyor. Yetmiyor, bir de işten atılıyorlar” dedi.

Emeği verimsiz sayılıyor

TÜİK verilerine göre 2014'ün mayıs ayında ülkemizde 65 yaşını dolduran 71 bin vatandaşın ücretli biçimde çalıştığını belirten Karabat, “Ekonomik gidişat giderek kötüleştikçe bu sayı artmaya başladı. 65-70 yaşındaki insanlar bir biçimde geçinemiyor ve iş aramaya başlıyor. 2014'te 71 bin olan sayı, 2015'te 97 bine, 2016'da 124 bine, 2017'de 128 bine, 2018'de ise 153 bine kadar yükseldi. 2014-2018 yıllarında 65 yaş üzerinde ücretli çalışan sayısındaki artış yüzde 115 ulaştı.

Bu veriler, sisteme kayıtlı olarak çalışan emeklilerin sayısını gösteriyor. DİSK-AR'ın raporunda ise yaklaşık 4 milyon emeklinin ya bir işte çalışmakta olduğunu ya da iş aradığını ortaya koyuyor” dedi.

2018 Mayıs'ta 153 bin olan 65 yaş üzerindeki ücretli kayıtlı çalışan sayısının 2020 Mayıs'ta 110 bine düştüğünü aktaran CHP'li vekil Karabat, emeklilerin son iki yıldır TL'nin değer kaybıyla birlikte çok daha zor günler geçirmeye başladığını söyledi.

Karabat, şunları söyledi:

“Hikayenin daha da trajik boyutu burada başlıyor. Son 2 yıldır istihdamdaki erimeden en çok etkilenen grup da maalesef emeği verimsiz sayılan, iş bulamayan bu grup oluyor. Burada iki ihtimal var; ya yaşlı çalışanlarımızın durumu son 2 yılda düzelmiş ve bu kişiler artık emekliye ayrılmıştır.

Ya da bu kişiler işten atılmıştır. Kuşkusuz ki; yaşanan ikinci durumdur. Başka bir ifadeyle son iki yılda geçinemediği için ücretli biçimde çalışmak zorunda bırakılan 65 yaşın üzerindeki her 100 vatandaşımızın 28'i işinden olmuştur.”

‘Emeklilerin bayram ikramiyesi 773 lira eridi'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri personelinin özlük hakları, fiili hizmet zammı ve emeklilerin ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili taleplerini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere son 6 bayramda verilen ikramiye tutarını açıkladı ancak iyileştirmeden söz etmedi.

Bakan Selçuk'un, soru önergesine verdiği yanıtı değerlendiren CHP'li Gürer, “2018 yılında ilki verilen bayram ikramiyesi emeklilerin hesabına yatırıldığında o günkü dolar kuru 4.57 lira idi. Bugün ise 7.30 liraya çıktı. Emeklilere 2018 yılında verilen bayram ikramiyesi dolar karşısında bugüne kadar 773 lira erimiştir. Yani ikramiyenin 3'te 1'inden fazlası emeklilerin cebine girmeden çıkmıştır” diye konuştu.