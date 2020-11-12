Salgının başında maske satışını yasaklayan ve maske dağıtımı yapacağını söyleyen iktidar, dağıtım işini planlayamamış, milyonlarca yurttaş maskesiz kalmıştı.

Daha sonra yeniden maske satışını serbest bırakan iktidar, yurttaşların yüksek fiyatlarla maske soygununa maruz kalmasına da sessiz kalmıştı.

Her gün işe giden ve çalıştıkları yerler tarafından da maske desteği sağlanmayan yurttaşlar, her ay ek olarak bir de maske masrafıyla karşı karşıya kalıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'in online araştırma servisi Adgager'in yaptığı bir araştırmaya göre, her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanmak zorunda kalıyor.

Katılımcıların yarısı ise maskesini sadece birkaç saat kullandığını, daha sonra yenilediğini belirtiyor.

Kumaş maske kullanan her 3 kişiden 1'i ise maskesini her gün yıkıyor ve yıkamadan kullanmıyor.

Cerrahi maskelerin koruyuculuğu 3-4 arasında değişiyor, gün boyu aynı maskeyi kullanmak hem ilgili yurttaşın hem de diğer yurttaşların salgına yakalanma riskini artırıyor.