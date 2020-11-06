Hepsiburada işçisi anlatıyor: İşsizlik korkusu yüzünden bulaşma riskine razı oluyoruz

Hepsiburada’nın "Efsane Kasım" başlığıyla duyurduğu kampanya döneminde çalışan bir işçi, yoğun çalışmaya maruz kalan işçilerin uğradığı hak gasplarını, Covid-19’a karşı alınmayan önlemleri, işçiler üzerindeki mobbingi Patronların Ensesindeyiz'e anlattı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçi, Hepsiburada alışveriş sitesinin Kasım ayında yaptığı kampanya nedeniyle onlarca işçinin müşteri hizmetlerine alındığını, işçilerin İŞKUR programı üzerinden işe başladığını ve maaşlarının 3 ay boyunca İŞKUR tarafından ödendiğini, şirketin 3 ay sonra işçilerin bir kısmını çıkarıp geri kalanıyla yollarına devam ettiğini belirtti.

Müşteri hizmetlerinde işe başlamadan önce Hepsiburada deposunun hemen yanında yer alan bir okulda iş eğitimi aldığını belirten işçi, “sınıflarda tüm sıralar dolu ve yan yana eğitim veriliyor. Eğitim boyunca birçok sınıfta Covid testi pozitif çıkanlar oldu. Sadece pozitif olan kişi evine gönderiliyor ancak o kişiyle haftanın 6 günü 8 saat temas eden kimse karantina uygulamadan servislerle işe gidip gelmeye devam ediyor. Bazı pozitif arkadaşları ise kimseye söylemiyorlar. Kendi canımızı ve ailelerimizin canını Hepsiburada para uğruna tehlikeye atıyor. İşe yeni giren birçok kişinin haberi bile olmadan aynı sınıfta eğitime devam ediyorlar ve ertesi gün yeniden biri daha pozitif çıkıyor. Haberi olan birkaç çalışansa iş bulamama korkusuyla çalışmaya devam ediyor” dedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçi, müşteri hizmetleri üzerindeki baskının tarif edilemez ölçüde fazla olduğunu, tüm işçilere “Hepsiburada çok büyük bir firma, işe girdiniz yükselmeye bakın” diyerek asgari ücretle sömürdüklerini belirtti.