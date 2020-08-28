'Hep borçlanmayla bu iş olmaz' diyen AKP'li başkan, borçlanma yetkisi istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talep ettiği borçlanma yetkisine karşı çıkan ve “Hep borçlanma ile de bu iş olmaz” diyen AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, Cumhuriyet Kulesi’nin yapım işi için borçlanma yetkisi aldığı öğrenildi.

BirGün'den Mustafa M.Bildircin'in haberine göre, Altınok’a, yapımına 17 yıl önce başlanan ve bugüne kadar harcanan 27 milyon TL’ye karşın bitirilemeyen kulenin tamamlanması için 50 milyon TL’lik kredi kullanma yetkisi verildiği öğrenildi. 2019 yılına ilişkin mali kayıtlara göre 465 milyon TL borcu bulunan Keçiören Belediyesi, ilçede yapımına devam edilen Cumhuriyet Kulesi için 50 milyon TL daha borçlandı.

Altınok daha önce yaptığı bir açıklamada, “Meclis ağlama duvarı değil, ABB’nin artık şikâyeti bırakması, ortaya eser koyması lazım” demişti.

Gökçek ile birlikte temelini atmışlardı

Keçiören’de yapımı devam eden Cumhuriyet Kulesi’nin temeli 17 yıl önce eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından atılmıştı. Ancak imar planına aykırı olduğu ve mania hattını engellediği gerekçesiyle kule inşaatının durdurulması için dava açıldı. Mahkeme, kulenin ruhsatını iptal etti. Danıştay da bu kararı onaylayınca kulenin yıkılması gündeme geldi. Gökçek’in ardından göreve getirilen Mustafa Tuna döneminde yapılan referandumdan yüzde 76 oranında, “Kuleye devam edilsin” kararı çıkınca süreç yeniden başlatıldı.

Kulenin inşaatı için bugüne kadar 27 milyon TL harcandı. Altınok, kulenin 2021 yılında açılacağını ve toplam yüksekliğinin 145 metre olacağını açıkladı. Harcanan milyonlarca liraya karşın bitirilemeyen kule için ihtiyaç duyulan kaynağın borçlanma yoluyla karşılandığı ortaya çıktı. Altınok’un meclisten borçlanma yetkisi istediği bildirildi. Şubat 2020’de Keçiören Belediye Meclisi’ne getirilen teklif kapsamında, “Cumhuriyet Kulesi’nin yapım işinin tamamlanabilmesi için” başkana İller Bankası’ndan 50 milyon TL kredi kullanma yetkisi verildiği tespit edildi.