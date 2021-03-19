Hendek'teki işçi katliamı davasında ara karar: Sanıklardan biri tahliye edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlamasına ilişkin davanın duruşmasına bugün Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

5. günündeki ikinci celsede Asiye Angın, Erşan Öztürk, Hasan Ali Velioğlu ve Yaşar Coşkun'un tutukluluk halinin devamına; Aslı Bozkurt'un tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi yaşamını yitirtmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ANKA'daki habere göre, patlamada yakınlarını kaybedenler duruşma öncesi, "Cumhurbaşkanı bizi de arasın, arkamızda olsun. Biz de göğsümüzü gere gere duruşma salonlarında Yaşar Coşkun gibi Cumhurbaşkanı bizi de aradı diyelim. Asıl mağdur biziz" dedi.

Duruşma 10 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Patlamanın ardından yaralanan işçilerin işyerindeki çalışma koşullarıyla ilgili anlattıkları katliamın boyutlarını ortaya koymuştu.

Önceki gün görülen duruşmada konuşan ve patlamada ölen Sabahattin Tepeçınar’ın kardeşi olan Kadriye Cinoğlu, "Davadan vazgeçmemiz için 500 bin lira teklif ettiler" demişti.