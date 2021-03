Hendek'teki işçi katliamı davası sürüyor: Bu bir cinayet dosyası!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlamasına ilişkin davanın duruşması bugün Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

Önceki gün başlayan ve dün devam eden ikinci duruşmada sanıklardan Ahmet Çağrıcı, "Sorumlu Müdür Hasan Ali Velioğlu'na 'Bu kadar malzemeyi Çin Mahallesi'ne yüklemeyelim' dedim, o da 'Bir şey olmaz, patlama olacaksa Çin Mahallesi'nde olsun, yukarıda daha fazla işçi çalışıyor' dedi" şeklinde ifade verdi. Bunun üzerine patlamada yaralananlar ve yaşamını yitiren işçilerin aileleri tepki gösterdi. Mahkeme salonu önünde sinir krizi geçirenler oldu. Fenalaşan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'Ölecek işçileri bir bir seçmiş'

ANKA'nın haberine göre aileler ve mağdurlar "Bu olayın baş sorumlusu müdür sıfatıyla geçinen Hasan Ali Velioğlu’dur. Ölecekleri bir bir seçmiş gibi. Burada patlama olursa daha az insan ölür, böyle bir beyanatı var utanmazın. Hasan Müdürü, ipe assınlar. Orada cebinde beş kuruş parası olmayan kadınlar vardı" diye konuştu.

'3 mühendis olayı olduğu gibi anlattı, geri kalanlar her türlü utanmazlığı yaptı'

Müşteki avukatlarından Can Atalay, duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, "İçeride her türlü yalan söylendi. Kulaklarımıza inanamadık. Türkiye’de ekmeğini kazanırken ölen insanlar için adalet yoksa kimse için adalet yoktur" dedi. Atalay "Burası patlayıcı ile çalışılan bir fabrika, insanları köle gibi çalıştırmışlar. Her türlü yalan içeride tekrar söylendi. 2’si tutuklu 3 tane mühendis, olanı olduğu gibi anlatmaya çalıştılar. Geri kalanı her türlü utanmazlığı yaptılar. Kolluk kuvvetlerinin işçilerinin karşısında önlem almasına gerek yok. Bu insanların herkesin halini herkes görüyor. İçeride insan canını hiçe sayanlara karşı, katillere karşı önlem alması gerekiyor. Bu bir kasıt dosyası, cinayet dosyası. Göz göre göre bu fabrikada insanlar çalıştırılmış, Soma’daki gibi. İşçi canı hiçe sayılarak sadece kâra bu memleket teslim edilemez" diye konuştu.

Tutuklu patrondan utanmaz savunma

Önceki günkü duruşmada fabrika sahibi tutuklu sanık Yaşar Coşkun, verdiği savunmada "sabotaj" iddiasına bulundu ve "işçilere iş verebilmek için" tahliyesini istedi. Coşkun "Bizim fabrikamız aynı zamanda sefer görev emri olan bir fabrikadır. Savaş çıksa, devlet burada cephane üretir. Ben cezaevine girene kadar MÜSİAD başkanıydım. Böyle saçmalık mı olur? Cumhurbaşkanı beni neden aramış diyorlar. O olmasaydı, ben o fabrikayı söndürebilir miydim?" dedi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Coşkun, "Benim tutuklu olmamım kimseye faydası yok. Benim dışarıda olmam lazım, işlerimi toparlayabilmem için, diğer işçilerin işsiz kalmaması için" ifadesini kullandı. Coşkun "Bir de denmiş ki; biz çok mal yapıp depoluyormuşuz. Sokağa çıkma kısıtlamasında işe gelemeyenler oluyor ben 50-60 kişi eksik çalışıyordum. 200’e yakın insanımız çalışıyordu. 200’e yakın kişinin mağduriyetinin giderilmesi lazım. Çoğu vatandaşlara ben iş buldum, ben içeride olduğum için bunları yapamıyorum. Biz Sakarya’nın bir değeriyiz, ben tekrardan arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Komisyonlar vardır onlar 3 ay ve 6 ayda bir gelirler ve denetleme yaparlar. Bizim orada bir kaçak iş yapmamız mümkün değil ülkece hatta dünyaca tanınan bir fabrika” şeklinde konuştu. Coşkun'un "İşçiler konuştuklarına dikkat etsin" sözleri aileler ve avukatlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İşçiler: Söylememize rağmen önlem alınmadı

Dünkü duruşmada beyanı alınan fabrika işçileri ve patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları fabrika sahibi ve yönetiminde bulunanlardan çok fazla üretim yapıldığını ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Duruşmaya müşteki olarak katılan fabrika çalışanı Fatma Görme, “Muska bölümde çalışıyorum. Söylememize rağmen bir önlem alınmadı. Malzemeleri güneşe koyup kurutuyorduk. Son 10 gündür iş yerinde mutsuzdum. Çünkü korkuyorduk. Muska bölümünde çalıştığım için işten tiksindim. İşten çıkmak ile alışmak arasında kaldım. Bütün sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

Müşteki Meryem Akkaya da "Burada yapılan ve elimize gelen barutla elimizde kum gibi eriyordu. Burada yapılan barutlar kalitesizdi. Çinli Yang burada olsaydı belki bu patlama olmazdı. Yang bütün formülleri biliyordu. Yang gidince bu görevi ustabaşı Sanık Erşan Öztürk devraldı. Erşan ustaya muskaların ısındığını defalarca söyledik. Ama o şekilleri güzel diyerek bizi ikna etmeye çalıştı. Buna rağmen yine de muskaları jelatinlemeye devam ediyorduk. Çok yakında patlayacak bu fabrika diye söyledik" dedi.

Duruşmaya müşteki olarak katılan fabrika çalışanı Melike Taş da Yaşar Coşkun'un sekreteri olarak çalıştığını ve patlama anında üst kattaki lavaboda masanın altına saklandığını söyledi. Taş Yaşar Coşkun'un lavaboya kadar geldiğini ve içeri bakıp gittiğini kendilerini oradan çıkarmadığını dile getirdi. Taş "Sadece Y.C.’den şikayetçiyim, çünkü bütün sorumluluk ondaydı” dedi.

Müşteki Ayşe İsmail Tevfikoğlu "Ben Sebahattin Tepeçınar'ın kardeşiyim. Biz olay yerine gittiğimizde ilk giden ailelerdendik. Ne ambulans ne itfaiye vardı. İnsanlar perişan haldeydi. Her yerlerinden kanlar akarken koşuşturuyordu insanlar. Olay yerinde biz beklerken saygın işadamı olan şahıs (Yaşar Coşkun) jandarmalara emir ve talimat veriyordu. Doblo bir arabanın içinde bulunan kişiler de Hard diskler, blilgisayar kasaları siyah bir Audi arabaya götürülüyordu" dedi.

Patlamada yaralanan müşteki Keziban Yolcu çalıştığı yerde uyarılarda bulunduğunda Hasan Ali Velioğlu'nun kendisine "Her şeyi görmeyeceksin, duymayacaksın" dediğini söyledi.

İfadesini değiştiren işçiye tepki

Patlamada yaralanan E.D. savcılıkta vermiş olduğu ifadesinde kendinde olmadığını ileri sürerek duruşmada ifadesini değiştirdi. Yoğun bakımda yatarken patronlarının eksikliklerini giderdiğini ileri süren E.D., sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtince salonda bulunanlar ve diğer müştekiler “Yuh sana, yalan söylüyorsun” diyerek tepki gösterdi. E.D. ifadesinde "Çin mahallesinde fırıncıydım. Barutlarla hiç ilgilenmiyordum. Barutlarla diğer arkadaşlar ilgilenirdi. Patlamada hiçbir şey anlamadım, basınç beni ormana fırlattı. Arkadaşlar makinenin yanında olduğu için kaçamadı. Ben de olsaydım paramparça olacaktım. 24 gün yoğun bakımda ölüm tehlikesiyle yaşadım. Çin mahallesinde 6-7 kişi çalışıyordu. Bir arkadaşımız izin almıştı. O da gelseydi ölecekti. Bizden Çinli sorumluydu, o gittikten sonra A.Ç. oldu. Çin mahallesinde denetim görmedim. Barutta bir işim olmazdı ama iki tane küçük makine vardı onlar ufak ufak kırardı. Bize ekipmanlar veriliyordu ama bazen kullanıp bazen kullanmıyorduk. Yoğun bakımda yatarken Allah razı olsun patronlarımdan benim ihtiyaçlarımı gördüler. Sanıkların hiçbirinden şikayetçi değilim, davaya katılmak istemiyorum" dedi.