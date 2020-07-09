Hendek'te patlamanın meydana geldiği fabrikanın patronu Coşkun: Suç işçilerde, cenazeyi almadan tazminat peşine düştüler

Sakarya Hendek'te patlamanın meydana geldiği fabrikanın patronu Yaşar Coşkun'un verdiği ifade ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Coşkun ifadesinde, patlamadan işçileri sorumlu tuttu. Ayrıca Coşkun ifadesinde, ''yaşamını yitiren işçilerin aileleri için 'Cenazeyi almadan tazminat peşine düşenler var'' dedi.

'Devletimiz için üretime devam ettik'

Covid-19 sürecinde devlet için üretimi durdurmadıklarını söyleyen Coşkun, “Üretim durmadı. Ancak üretim düştü. Devletimizin, milletimizin yanında olmak için zor şartlar içerisinde üretime devam ettik. Ürünler depolara konuldu. Bu süreçte üretilen malzemenin hangi depoya konulduğunu depocular bilir. Hangi depoda ne kadar iyi mal, malzeme vardı, bunu ben bilmiyorum. Ne kadar ürün stoklandığını da bilmiyorum. Ancak çok aşırı bir yığılma olmamıştır” sözlerini sarf etti.

'İşçiler de sorumlu'

Patlamadan mühendisleri, iş güvenliği uzmanlarını ve işçileri sorumlu tutan Coşkun, ''Bunun, belirlenmesinin sorumluları ise kimya mühendisleri ve iş güvenliği uzmanıdır. Uyarılara rağmen işçiler fazla malzeme getirmeye devam ediyorsa işçiler de sorumludur. Bunun kontrolü ve sorumluluğu bende değildir. Bu hususta iş güvenliği ve sorumlu müdür deftere yazmış ise de bana iletmemiştir. Ayrıca defter önüme gelmemiştir. Gelseydi zaten imzam olurdu'' ifadelerini kullandı.