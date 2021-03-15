Hendek patlaması davasının ikinci duruşması bugün görülüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Davada, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5’i tutuklu 7 kişi yargılanıyor.

Davada, sanıklar hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Birinci duruşma sonucunda sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

7 işçi, 3 asker ve MÜSAİD'ın moral yemeği...

7 işçinin yaşamını yitirdiği faciadan bir hafta sonra patlayıcıların imhası sırasında ikinci bir patlama yaşanmış ve 3 asker yaşamını yitirmişti.

Olay fabrikadaki patlamanın yaşandığı gün MÜSİAD'ın düzenlediği "moral yemeği" ve fabrikanın daha önceki 8 patlamaya rağmen yıllarca korunmasıyla akıllara kazındı. İş güvenliği uzmanı ifadesinde "patlamaması mucizeydi" demişti.

Yıllarca AKP tarafından korundu, işçileri suçladı

AKP'li isimler ve Erdoğan’la yakınlığı bilinen Yaşar Coşkunlar’ın patronu olduğu fabrikada daha önce 8 ayrı patlama yaşanmasına karşın hiçbir önlem alınmamış ve AKP tarafından fabrika sahipleri kollanmıştı.

Coşkunlar ilk ifadesinde suçu iş güvenliği uzmanları ve işçilere atmış ve olayda yaşamını yitiren işçilerin aileleri için "Cenazeyi almadan tazminat peşine düşenler var" diye konuşmuştu.