Hendek patlaması davası başladı: Ailelere polis engeli

Sakarya Hendek’teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 7 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Polis, duruşma öncesinde yürümek isteyen kayıp yakınlarına engel oldu.

Sakarya Hendek’teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında meydana gelen 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamanın ardından açılan davanın ilk duruşması akarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlıyor.

Mağdur ailelerin avukatı, soL'a yaptığı açıklamada, sanık avukatlarının sanıkların tahliyesini talep ettiğini, kendilerinin buna karşılık sanıkların tutukluluğunun devamını talep ettiğini aktardı. Sanık avukatı olan Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak'ın, savunma sırasında olayın "bir örgüt eylemi" sonucunda gerçekleşmiş olabileceğini iddia etmesinin salonda tepki topladığı belirtildi.

Tutukluluğun devamına karar verildi

Birinci duruşma sonucunda sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi. Davada bir sonraki duruşmanın tarihi 15 Mart olarak belirlendi.

Ne Olmuştu?

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada, 7 kişi ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın ardından tutuklanan fabrika sahibi Y.C., Fabrika Sorumlu Müdürü A.A., Fabrika Müdürü ve Genel Ustabaşı H.A.V., Genel Ustabaşı E.Ö., İş Güvenliği Uzmanı A.B. ile tutuksuz sanıklar; diğer fabrika sahibi A.R.E.C. ve Sorumlu Personel A.Ç.’nin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

108 müştekinin dinlenmesi için 3 gün sürecek olan duruşmada, şüpheliler hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.