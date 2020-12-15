Hemşireye hakaret içeren 'ceza' veren Başhekime soruşturma

Antalya’daki Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan’ın, görev yerinde bulunmayan bir hemşireye uyguladığı hakaret içerikli "ceza"sına tepkilerin ardından Antalya İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

'Hukuki yollara başvuracak'

BirGün'deki habere göre, Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, söz konusu olayın doğru olduğunu, başhekim tarafından gerçekleştirilen bu davranışın meslek onuruna aykırı olduğunu kaydetti. Şahin, "Sağlık personelinin görev ve yetkileri yasalar çerçevesinde belirlenir. Eğer bunun dışında bir davranış varsa hukuk kurulları uygulanır. Ama insana öz saygısını kaybettirecek ve onu zorlayacak bu tür uygulamaları akıl almaz olarak değerlendiriyoruz. Başhekimin bu tutumunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

Hemşirenin hukuki yollara başvuracağını belirten Şahin, "Biz her türlü hukuki yardımda bulunacağımızı, yanında olacağımızı kendisine ilettik. Hemşire arkadaşımız olayın şokuyla çok kötü hissediyor kendini, çok ciddi bir baskı altında kalmış. Bir insana 500 kere böyle bir şey yazdırmak inanılmaz ve kabul edilemez" dedi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi ise bu tutumu şiddetle kınadı. Açıklama yapan Şube Başkanı Şükran İçöz, "Yasaları sağlık emekçilerine karşı baskı unsuru olarak kullanmak ve onları sürekli baskı altında tutmak kabul edilemez. Sağlık emekçileri ağır çalışma koşullarında çalışırken aynı zamanda hastane yönetimlerinin uyguladığı mobbing ile de yüz yüze kalmaktadır" dedi.

'Bana komplo kurdular' savunusu

Kanal D'de sabah kuşağında yayınlanan bir magazin programında, program sunucusuna konuşan Başhekim Ayşegül Alkan'ın, 2 hemşire tarafından kendisine komplo kurulduğunu iddia ettiği aktarıldı.