Hemşirelere hakaret etmişti, tepki gecikmedi: Sağlık emekçilerinin sabrını zorlamayın

Dün İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Doğan Yıldırım'ın hastanenin WhatsApp grubunda hemşireleri hedef alan hakaret içerikli mesajları haberlere konu olmuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarına İzmir'deki sağlık emekçilerinden büyük tepki geldi. Ortak bir açıklama yapan odalar "Liyakattan, meslek etiğinden ve kamu kurum kültüründen yoksun yöneticilerin sağlık hizmetlerine katkı sunması mümkün değildir" ifadelerini kullandılar.

Açıklama şu şekilde:

Bizler İzmir Sağlık Platformu olarak sağlık emekçilerinin hak arama mücadelesinde meslek örgütleri ve sendikalar olarak bir aradayız. Pandemi sürecinde çok zor koşullarda, yoğun iş yükü altında, meslektaşlarımızı toprağa vererek, her gün ekip arkadaşlarımıza Covid-19 tanısı konulup evine gönderildiği koşullarda emek veriyoruz. Doktorundan teknisyenine, hemşiresinden temizlik personeline, sekreterine kadar sağlık hizmetinin ekip işi olduğunu biliyor ve birbirimize kenetleniyoruz.

Asgari ücrete gerilemiş maaşlar, ödenmeyen ek ödemelerle yoksulluğa mahkum ediliyoruz. Ve gün geçmiyor ki şiddet olayı yaşanmasın. Şimdiye kadar hasta ve hasta yakınlarından gelen şiddet haberleri olurdu duyduklarımız; son dönemde iktidarın temsilciliğine soyunmuş, iş bilmez hastane yöneticilerinin şiddetine de şahit oluyoruz artık!

Önce, Antalya' da görev yerini terk ettiği gerekçesiyle 500 kere “Ben Salağım” yazdırılan hemşire arkadaşımızın haberi ile şok olmuştuk, şimdi de basına yansıyanlar üzerinden haberdar olduğumuz Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Yıldırım'ın hakaretlerine şahit oluyoruz.

Sayın Doğan Yıldırım’ın sağlığın ekip işi olduğunu öğrenemediğini, oturduğu koltuğun ağırlığını taşıyamadığını gözlemliyoruz.

Liyakattan, meslek etiğinden ve kamu kurum kültüründen yoksun yöneticilerin sağlık hizmetlerine katkı sunması mümkün değildir.

“Yönetemiyorsunuz, ölüyoruz!” demiştik, bunu bize daha ne kadar kanıtlayabilirsiniz.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nü ve Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz!

Canımız pahasına hizmet veriyoruz. Sağlık emekçilerinin sabrını zorlamayın. Liyakatten ve meslek etiğinden yoksun yöneticilerin fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarının kalbini kırmasına izin vermeyin.

Gaziemir Devlet Hastanesi Başhekimi’nin istifası yeterli değildir.

Hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma açıldığı öğrenilen Başhekim’in, sağlık çalışanlarına ve kamuoyuna hesap vermesi sağlık çalışanlarının beklentisidir.



İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI

İZMİR TABİP ODASI

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI

GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI

İZMİR AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ (İZAHED)

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ (SHUDER)

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD)

İZMİR AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ (İZASED)

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ