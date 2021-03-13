Hem rektör hem de 4 fakültenin dekan vekili olan Nihat Hatipoğlu: 'Tabi Ramazan geliyor...'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Nihat Hatipoğlu'nun rektörlüğünü yaptığı üniversitede 4 fakültenin de dekan vekilliğini yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Hatioğlu gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) yeni bir üniversitedir. Sıfırdan kuruldu. 8 fakültesi var. Bu fakültelere öğrenci almak ve resmî işlemleri yürütmek için Dekan atamak zorundayız. Dekanlık için de profesör şartı gerekiyor" derken, yapılan görevlendirmelerin nedeninin bu olduğunu söyledi.

"Bu görevlendirmelerden dolayı ne bana ne de Dekanlıklara vekalet görevi verilen hocalarımıza herhangi bir maaş, ücret veya başka bir ödeme yapılmamıştır" diyen Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Bütün akademi dünyası bunu bilir. Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde. Tabi Ramazan geliyor. İllaki algı lazım.