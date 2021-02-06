Hem darp etti hem de tedbir kararı aldırmak istedi: Mahkemeden ret yanıtı

Oyuncu Sermiyan Midyat, oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp etmiş, hakkında "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Hürriyet'in haberine göre, kendisinin de darp edildiğini iddia ederek Yaşar hakkında suç duyurusunda bulunan Midyat, mahkemeye başvurarak aldırdığı 1 aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi.

Ancak mahkeme, Midyat'ın herhangi şiddet tehlikesi altında olmadığını, buna ilişkin bir kanıt da bulunmadığını belirterek talebi reddetti.