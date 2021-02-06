Hem darp etti hem de tedbir kararı aldırmak istedi: Mahkemeden ret yanıtı

Oyuncu Sermiyan Midyat, darp ettiği Sevcan Yaşar hakkında tedbir kararı aldırmak istedi, mahkeme reddetti.

Haber Merkezi

Oyuncu Sermiyan Midyat, oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp etmiş, hakkında "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Hürriyet'in haberine göre, kendisinin de darp edildiğini iddia ederek Yaşar hakkında suç duyurusunda bulunan Midyat, mahkemeye başvurarak aldırdığı 1 aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi.

Ancak mahkeme, Midyat'ın herhangi şiddet tehlikesi altında olmadığını, buna ilişkin bir kanıt da bulunmadığını belirterek talebi reddetti. 

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Sermiyan Midyat'ın Sevcan Yaşar'ı darp ettiği kareler dava dosyasında