Helikopterden atma iddiasını haberleştiren gazetecilere tutuklama

Van'ın Çatak ilçesinde askerlerce helikopterle gözaltına alınan ve aynı gün "yüksekten düşme" şikayetiyle yoğun bakıma kaldırılan Osman Şiban ve Servet Turgut'un helikopterden atıldıkları iddiasını haberleştiren 4 gazeteci tutuklandı.

Servet Turgut kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Konuyu haberleştiren Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala hakkında tutuklama kararı verildi.

6 Ekim'de gözaltına alınıp “örgüt üyeliği” iddiasıyla mahkemeye sevk edilen gazeteciler Bilen, Uğur, Abi ve Sala tutuklanırken, Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcısı Fehim Çetiner ve eski gazete dağıtımcısı Şükran Erdem'se yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.