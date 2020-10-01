Helikopterden atılma soruşturmasına yayın yasağı

Van’ın Çatak ilçesinde gözaltına alınan iki kişinin helikopterden atıldığı iddiasıyla ilgili soruşturmada gizlilik kararı alındı ve yayın yasağı getirildi.

Van’da 11 Eylül 2020 tarihinde yapılan "Norduz-10" harekatında gözaltına alınan Osman Şiban ve Servet Turgut isimli köylülerin, işkence gördüğü ve helikopterden atıldığı iddia edilmişti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

Hastanede tedavi gören Servet Turgut dün yaşamını yitirmişti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya ile ilgili gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı. Şiban ve Turgut’un avukatlarından Baran Bilici, yayın yasağını ve gizlilik kararını doğruladı.