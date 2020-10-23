Helikopterde yer yok diye bir esiri öldürüp atmışlar

The Telegraph gazetesinden Giovanni Torre’nin haberine göre ABD Silahlı Kuvvetleriyle birlikte Afganistan’da görev yapan Avustralya ordusuna bağlı askerler 2012 yılında bir gece baskınında esir aldıkları bir Afgan vatandaşını helikopterde yer olmaması gerekçesiyle infaz ederek öldürdü.

O dönemde helikopterde makinalı tüfekçi olarak görev yapan “Josh” adlı askerin Avustralya ABC Kanalına yaptığı açıklamada helikopterde yeterli yer olmadığı bilgisini alan Avustralyalı komandoların bir esiri öldürdükten sonra “Artık altı kişilik yere ihtiyaç var” diyerek helikoptere bindiklerini söylüyor.

Görgü şahidi bu infazın hiçbir zorunluluk olmadan soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğu ve bir savaş suçu işlendiğini belirtiyor.

Bilindiği gibi Avustralya Hükümeti 2000’li yılların başından bu yana ABD’nin saldırgan dış politikalarına koşulsuz destek vererek çatışma bölgelerine asker göndermişti.