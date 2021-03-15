Helikopter kazasıyla ilgili Akar'a sorular: Sorumlusu kimler?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bitlis'te gerçekleşen ve 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasını Meclis gündemine taşıdı.

"Bu kaza sorgulanmalı, Hulusi Akar soruları cevaplamalı” diyen Murat Bakan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

1- Söz konusu helikopterde hangi teknolojik ekipman ve sistemler bulunsaydı bu kaza önlenebilirdi?

2- Söz konusu helikopterin modernizasyon seviyesi nedir? Gerekli teknolojik takviyeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne zaman yapılmıştır? Yapılmadıysa neden yapılmamıştır?

3- Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde kaçar adet “cougar” tipi helikopter bulunmaktadır? Söz konusu helikopterlerin kaç tanesi kaza nedeniyle kaybedilmiştir? Kaza nedenleri nelerdir? Söz konusu helikopterlerin modernizasyon seviyesi nedir? Ne zaman modernize edilmişlerdir? Söz konusu modernizasyon için bütçe ayrılmış mıdır? Ayrılmış ise miktarı nedir?

4- Kaza yapan helikopterde “aktif engel tanıma sistemi” mevcut mudur?

5- Dünyada sıfır görüşle ilerleyebilen uçuş sistemleri mevcutken, “önlenebilir kaza” olarak nitelendirilebilecek bu olay nasıl açıklanmaktadır? Gerekli teknolojik ekipmanlar için bütçe ayrılmış ve söz konusu helikopter modernize edilmiş midir? Değilse, 11 şehidimizin sorumlusu kimdir/kimlerdir?

6- Bakanlığınız, benzer kazaların yaşanmaması için hangi önleyici tedbirleri almayı planlamaktadır? Bakanlığınız ihtiyacı oluşan kazaya göre mi belirlemektedir? Kaza-rapor-sonuç-ihtiyaç ve temin silsilesine göre mi hareket edilmektedir? Bundan önceki gerçekleşen kazaların ardından hangi tedbirler alınmıştır?

7- Alçak İrtifa Hava Trafik Radarı için ülke genelinde analitik bir çalışma yapılmış mıdır? Bu konuda yapılan çalışmalar ve detayları nelerdir? Mevcut şartlarda, Kara Havacılığı için "Proje Değerlendirme Safhasında " olarak değerlendirilen 2019 yılına ait 4 adet mobil, 2 adet sabit Alçak İrtifa Hava Trafik Radarı alımı ile ilgili Aselsan ile yapılan çalışma hangi aşamadadır?

Ne olmuştu?

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere, 4 Mart 2021 günü havalanan "Cougar" tipi askeri helikopter düşmüştü. Kaza sonucu 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askerin yaşamını yitirmişti.

MSB, helikopter kazasıyla ilgili, 'Olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve görüşü kaybetmesi nedeniyle olayın meydana geldiği değerlendirilmektedir' açıklamasında bulunmuştu.

Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, Cougar helikopterlere ilişkin olarak, “AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için alındı, asker kesinlikle karşıydı” açıklamasını yapmıştı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller ise “AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için Cougar helikopterler alındı, asker kesinlikle karşıydı” eleştirilerine ilişkin olarak, “Cougar helikopterlerin alınmasını asker istedi” demişti.