'Helal otel' içkili konsepte geçti, müşteriler para iadesi istedi

Bodrum'da "Helal Otel" olarak bilinen The Qasr Bodrum Otel ismini değiştirerek içkili konsepte geçti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, otelin isminin ve muhafazakar konseptinin değiştiğini öğrenen müşteriler, ödedikleri paranın peşine düştü. Suçlamaların odağındaki otel sahibi ise acentanın kendilerini de dolandırdığını iddia etti.

Bir kısmı yurtdışında yaşayan yüzlerce kişi The Qasr Bodrum Otel’e rezervasyon yaptırırken, ödemeler, otelin pazarlamasını yapan Arel Org. Dan. Tur. şirketine yapıldı. Tatilciler, iç turizmin başlaması ile birlikte rezervasyon yaptırdıkları otel ile temasa geçti. Ancak aldıkları yanıt ile otel ile konseptin değiştiğini öğrendiler. Otelde alkollü içki satışlarının da yapıldığı mekânlar da bulunuyordu.

Suç duyurusunda bulunuldu

Anılan otelde tatil yapamayacaklarını düşünen tatilciler bu kez yaptıkları ödemenin iadesini istese de sonuç alamadı.

Otelin sahibi M. V. E., konu ile ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Otelimizin pazarlamasını yapan Arel isimli firma, haberimiz olmadan çok sayıda kişiden para toplamış. Otelde konseptin değiştiği bilindiği halde bu satışlar yapılmış. Biz de, bu firmanın sahibi Taner A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Alacak davamız ise sürüyor. İcra takibi için acentenin adresine gidildiğinde ise, iş yerinin boşaltıldığı gördük. Şirket hakkında TÜRSAB’a da şikâyette bulunduk. Bu firma bizim dışımızda başka bir grubu daha 4-5 milyon lira dolandırmış” diye konuştu.

Suçlanan acente Arel Organizasyon’a ise ulaşılamadığı belirtildi. Telefon numaraları yanıt vermeyen şirketin geçen Mayıs ayında el değiştirdiği anlaşıldı.