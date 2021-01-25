Helal Akreditasyon Kurumu'na milyonluk iki taşıt

Gıda alanındaki ürünlere “Helal Sertifikası” vermek için kurulan ancak bugüne kadar sadece birkaç sertifika veren Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) bu yıl Hazine'den 6,1 milyon lira nakit yardım alıp bunun 1 milyon 99 bin lirasını 2 taşıt alımı ile bakım onarım ve teçhizata harcayacak. HAK, helal sertifikalarından yılın tamamında sadece 218 bin lira para kazanacak. Kurumun çalışan sayısı da bir yılda yüzde 36 arttırılarak 50'den 68'e çıkarılmıştı.

2017'de kuruldu

Sözcü'den Erdoğan Sözer'in haberine, kurulduğu 2017 yılından bu yana biri kamuya ait Türk Standartları Enstitüsü (TSE) olmak üzere sadece 4 kuruluş ve şirkete helal akreditasyon sertifikası veren HAK'ın bu yıl satın alacağı 2 taşıttan biri binek otomobil diğeri de 17 kişilik minibüs. Tamamı Hazine yardımı adı altında HAK'a verilecek bu parayla iki taşıtın satın alınmasının yanı sıra bakım onarım, makine teçhizat ve bilgi işlem giderleri karşılanacak. Kendisine ait henüz araç filosu bulunmayan HAK'ın araç ihtiyacını "kiralama" yöntemiyle karşıladığı belirtiliyor.

Resmi verilere göre HAK önümüzdeki yıl toplam 6 milyon 455 bin lira para harcayacak. 1007 metrekarelik binada sadece 60 kişinin çalıştığı kurum, 2 yılda 15,5 milyon lira harcamıştı.