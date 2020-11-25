Helal Akreditasyon Kurumu’na 6.5 milyon lira yeni bütçe

Gıda alanındaki ürünlere “Helal Sertifikası” vermek için kurulan ancak bugüne kadar sadece 3 sertifika veren Helal Akreditasyon Kurumu, bütçeden 6.5 milyon lira daha aldı. Kuruma 26 milyon 319 bin lira ayrıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan imzalı habere göre, 2 yılda 15.5 milyon lira para harcayıp, 1007 metrekarelik binada sadece 60 kişinin çalıştığı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), 2021 Ticaret Bakanlığı bütçesinden, 6.5 milyon lira daha aldı. 2018'de başta gıda ürünlerine “Helal Sertifikası” vermek için kurulan HAK'a, şimdiye kadar 26 milyon 319 bin lira ayrıldı. Bugüne kadarki bütçelerin önemli bölümü binanın tefriş ve tadilatı ile personel maaşlarına harcandı.

Kurum, bugüne kadar sadece 3 adet sertifika verebildi. 5 yönetim kurulu üyesi ve 4 daire başkanı ile 50 kişilik personeli bulunan HAK, ayrıca 2021'de bir makam aracı ile 17 kişilik minibüs de satın alacak. CHP'li vekil Tahsin Tarhan, “Bu kurumun ne iş yaptığı belli değil” dedi.