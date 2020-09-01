Hekimler tükendi: Bursa’da üç ayda 29 hekim istifa etti

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kentteki durumuna ilişkin bilgi verdi. Türkkan, kötü çalışma şartları nedeniyle tükenme noktasına gelindiğini belirterek, "Sadece Bursa'da son 3 ayda 29 hekim kamudan istifa etti" dedi.

Sözcü'den Halil Ataş'a konuşan ve "Biz pandeminin başından bu yana kamuoyuna herhangi bir sayı, veri açıklamadık" diyen Türkkan, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

'Bazı hastanelerde yer kalmadı'

"Biz bu sayıları açıklamadık, çünkü elimizde somut bir kanıt yok. Meslektaşlarımızdan duyduklarımız var ki onlar da vaka sayılarının söylenenden çok daha fazla olduğu yönünde. Bazı hastanelerde yatacak yer kalmadı, pozitif çıkan hasta sayısının ise çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. İl Pandemi Kurulu’nda yer almak istediğimizi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne ilettik, cevap bile vermediler.

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak kırgınız. Salgınla mücadelede yük halka ve sağlık çalışanlarına yüklendi. Süreci yönetmesi gereken kamudur. Kuralları ve önlemleri uygulaması gerekenler, bunları yapmayıp her şeyi halktan ve sağlık çalışanlarından bekleyemez.

Sağlık çalışanlarını koruyamayanlar, halkı hiç koruyamaz. Öncelikle sağlık çalışanlarının, hekimlerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Bursa’da son 3 ayda 29 hekim kamudan istifa etti. Kayıtlarımıza göre, bu arkadaşlarımızdan 21’i özel sektöre geçerken, 4’ü muayenehane açtı, 4 meslektaşımız ise emekliliği seçti."