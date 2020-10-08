Hedefte AYM var: 'Her türlü değişiklik yapılabilir'

AKP'nin son dönemde hedef tahtasına oturttuğu, Bahçeli'nin kapatılması çağrısında bulunduğu Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Haber Merkezi

AKP ve MHP tarafından son dönemde hedef tahtasına oturtulan Anayasa Mahkemesi'nin yapısını hedef alan yeni bir değişiklik gündemde.

MHP Genel Başkanı "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" çağrısında bulunurken, Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmalar hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak için her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur" dedi.

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