Hedefte AYM var: 'Her türlü değişiklik yapılabilir'

AKP ve MHP tarafından son dönemde hedef tahtasına oturtulan Anayasa Mahkemesi'nin yapısını hedef alan yeni bir değişiklik gündemde.

MHP Genel Başkanı "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" çağrısında bulunurken, Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmalar hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak için her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur" dedi.