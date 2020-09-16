Hedef Gösterme Bakanı: İşte Soylu’nun tehdit listesi…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halkı ve muhalifleri düzenli olarak hedef gösterirken, listesine son olarak farklı bir ismi, AKP'ye yakın isimlerden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı ekledi.

Göreve geldiği günden bu yana tehdide varan ifadelerle birçok ismi hedef gösteren Soylu’nun bu açıklamalarının kısa bir özetini hazırladık…

AYM Başkanı’na: Polis koruması almana gerek yok, bisikletinle işe git gel bakalım

Anayasa Mahkemesi, “Şehirlerarası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez” hükmünü iptal etti. Yüksek Mahkeme’nin aldığı bu karar sonrası konuşan İçişleri Bakanı Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı hedef aldı, koruma vermemekle tehdit etti.

“Anayasa Mahkemesi Başkanı’na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın? Enteresan bir işle karşı karşıyayız. Yani anlamıyorum, hakikaten anlamıyorum, bu ülkeyi nereye götürmek istiyor AYM?”

‘Musa Orhan tutuklansın’ diyenleri hedef aldı, saldırı düzenlendi

Siirt'te 18 yaşındaki İ.E'ye cinsel saldırıda bulunan ve ölümüne neden olan uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanması talebiyle başlatılan kampanyayı da hedef aldı Soylu.

“Bu olayın bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirilmesinin temel nedeni HDP milletvekilinin ve diğer PKK’lıların yaptıklarının üstünü örtmektir. Tecavüze de şiddete de zerre kadar prim vermeyiz. Her ikisine de tabii ki hayır” diyen Soylu, daha sonra bu konuda açıklama yapan TİP Milletvekili Barış Atay’ı hedef aldı.

Bu hedef göstermeden sadece birkaç gün sonra Atay saldırıya uğradı.

Gazeteciyi hedef aldı: Namussuzluk

AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi Ali Ayvazoğlu’nun kamudaki yükseliş hikayesini yazan Sözcü yazarı Saygı Öztürk de Soylu’nun hedef gösterdiği isimler listesine girdi.

Soylu, bir gazetecinin yazısı sonrası “Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır” dedi.

Tacizci polisi savundu, kadın öğrenciyi hedef aldı

TAYAD'ın tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle 16 Şubat günü Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eyleme katılan ve gözaltına alınırken polisin tacizine uğrayan üniversite öğrencisi Merve Demirel, polisin cinsel tacizine uğramıştı.

Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek” demiş, tacize uğrayan öğrenciye ilişkin "Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz” ifadesini kullanmıştı.

Usulsüzlük raporu açıklayan Sayıştay’a: Cinslik…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP döneminde İBB’de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Sayıştay raporunu “cinslik” diye hedef almış, “Böyle yaparsanız daha iyi olur diye tespitte bulunur. Ama bu burayı zarar ettirdi gibi bir değerlendirme ki o zaman hiçbir yer adım atamaz ya. Bunu bizim kayyum belediyelerde de çıkardılar. Bir takım muhasebe işlemlerinde ufak tefek farklılıklar olur. Affedersiniz o da cinslik yani. Orada onu oraya yazmalarına da gerek yok. Onlar da kendilerini check etsinler. Buradan Sayıştay'a da söylüyorum, bu yöntemle bu işleri düzeltemezsiniz” demişti.

İmamoğlu’na: Pejmürde ederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla bir araya gelmesini eleştirerek tehdit etti. Soylu, “Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net” dedi.

Barış Terkoğlu'na: Berduş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili, "FETÖ ile ilişkilendirme iddiaları yalandır" dedi. Soylu, konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef aldı, isim vermeden, "Kimlerle iş tuttuğunuz da belli, kime uşaklık yaptığınız da belli" ifadesini kullandı.

Demirtaş’ın oyununa gidenleri hedef aldı: Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz

Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz.

İstanbul Barosu'nu hedef aldı

Avukat Ebru Timtik'in adil yargılama talebiyle sürdürdüğü ölüm orucu sonunda yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Barosu'na bir pankart asılmıştı.

Timtik'in fotoğrafının yer aldığı pankart sonrası İstanbul Barosu'nu hedef alan Soylu, "Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık. Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" dedi.