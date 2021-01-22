Heathrow Havalimanı'nda grev: İşçiler kargo operasyonlarını durdurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda bine yakın kargo işçisi bu sabah greve çıktı.

British Airways’in (BA) kargo hizmetlerinde çalışan sendika üyesi işçiler, bu sabah yerel saatle 02.00’de Heathrow Havalimanı’ndaki kargo operasyonlarını durdurarak greve çıktı.

Unite sendikasına bağlı 850 işçinin 8 Şubat’a dek vardiya atlayarak sürdüreceği grevin hedefinde, British Airways’in dayattığı "kovup yeniden işe alma stratejisi” yer alıyor. Havayolu şirketinin sendika tarafından kabul edilmeyen koşulları, kargo işçilerinin mevcut sözleşmesinin sonlandırılarak ücret kesintilerini de içeren yeni bir sözleşme imzalanmasını öngörüyor.

Sendika buna 'ihanet' diyor

BA kargo işçileri, British Airways’i elinde tutan International Airlines Group (IAG) tarafından dayatılan ve işçilerin gelirinde yılda 6 bin ila 8 bin Pound arasında düşüş anlamına gelecek sözleşmeye karşı dokuz gün boyunca sürecek kesintili grev kararı aldı.

Sendika, Noel tatili boyunca da sektör genelinde iş bırakma eylemleri yapmış ve Heathrow Havalimanı’ndan geçen kargo akışını yüzde 95 oranında sekteye uğratmıştı.

British Airways’in geçtiğimiz Temmuz ayında gündeme alınan ve 12 bin çalışanın işine son verilmesini içeren daralma planı, sendika tarafından “İngiltere’ye ihanet” olarak adlandırılmış ve tepkilere yol açmıştı.

“BA ihaneti” adı altında daralma planına karşı kampanya yürüten sendika, British Airways’e İngiliz havaalanlarında ayrıcalık tanıyan yasaların değiştirilmesi için imza topluyor ve şimdiden 250 milletvekilinin de aralarında bulunduğu binlerce kişinin desteğini almış gözüküyor. İmza sayısı 100 bine ulaştığı takdirde teklif parlamentoda görüşülecek.

Sendika tarafından yürütülen kampanyanın internet sitesinde yer alan açıklamada, BA’nın bütün işçilerinin işine son vererek daha kötü koşullarla işe geri almayı dayatan İngiltere’deki tek şirket olduğu belirtiliyor.

Kargo işçileri kararlı

Basına yansıyan iddialara göre, BA’nın kargo dışındaki diğer birimlerinde işçilerle şirket arasında anlaşmaya varılmış durumda.

Konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada kargo işçilerinin öfkeli olduğunu vurgulayan Unite Genel Sekreter Yardımcısı Howard Becket, “Koronavirüs krizi süresince BA’nın kargo operasyonlarının hiçbir kesintiye uğramadan sürmesini sağlamalarına rağmen gelen dayatma, üyelerimizi öfkelendiriyor. Onların fedakarlığı sayesinde şirketin kesintiye uğramayan tek operasyonu bu” diye konuştu.

Kargo işçilerine saldırılar yoğunlaşabilir

Sektörün önemli yayınlarından loadstar.com’a konuşan bir kaynak, kargo işçilerinin ilk iş bırakma eylemlerini gerçekleştirdiği Noel tatili sırasında, BA’nın kargo operasyonlarının beklenenin aksine iyileştiği çünkü şirketin kargo operasyonlarını BA Regional Cargo adlı iştirakine kaydırdığı bilgisini paylaştı. BA Regional Cargo’nun yüzde 60’ı World Flight Services (WFS) adlı başka bir şirketin elinde.

British Airways’in bağlı olduğu şirket IAG ise, Loadstar’a verdiği görüşte, “Unite sendikasının sektörü kapsayan eylemleri, kimseye fayda sağlamıyor ve IAG Cargo’nun dünyanın dört bir yanına önemli mallar taşıdığı ve havacılık sektörünün küresel salgının darbesini aldığı bir dönemde gerçekleşiyor” yorumunu yaptı.

“Bizim önerimiz kargo işçilerinin yarısının ücretlerine zam yapmak, geri kalanının ücretlerinde ise yüzde 10’u aşmayacak bir kesintiye gitmek” açıklamasında bulunan IAG, “Bu anlaşmazlığı çözmek istiyoruz ve sendikaya çözüm için birlikte çalışma çağrısı yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Haber sitesine konuşan bir başka kaynak ise, salgın döneminde havayolu şirketlerinin en önemli gelir kaynağının kargo operasyonları olduğuna işaret ederek, “Buna rağmen BA’nın kargo işçilerine dayattığı sözleşme şaşırtıcı değil. Yaşamsal sektörlerdekiler dahil, birçok şirket iş sözleşmelerindeki koşulları işçilerin aleyhine değiştirmenin fırsatını gözlüyor. Sonuçta, kâr marjlarını arttırmalarının yolu bu” yorumunu yaptı.