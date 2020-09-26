HDP'ye yönelik gözaltılar protesto edildi

Dün sabah HDP'yi hedef alan gözaltı dalgası nedeniyle çok sayıda kentte eylem yapıldı.

İstanbul'da Kadıköy’de HDP ilçe örgütünün önünde bir araya gelinirken HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu konuşmasında, "Kobane eylemleri ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedik ama onlar istemedi" dedi. HDP İl Eş Başkanı Erdal Avcı da "Bir gün bunu organize edenler yargı önünde yargılanacaklar" diye konuştu.

Gözaltılar Ankara, Antalya, Mersn, Diyarbakır, Urfa, Van gibi pek çok kentte protesto edildi.

2014‘te düzenlenen Kobane eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında dün sabah 7 ilde, aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyeleri de yer aldığı 82 kişi için gözaltı kararı verilmişti.