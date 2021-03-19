HDP'ye kapatma davasında gözler AYM'de: İlk adımı atan Arslan'ı tanıyalım

AYM Başkanı Zühtü Arslan, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirdi.

Kapatma davası sürecinde kritik olan bu görevlendirme ve kapatma kararını verecek olan AYM'nin Başkanı olan Arslan'ın geçmişi bir kez daha merak konusu oldu.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan, yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Arslan, 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olmuş, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.

Arslan, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen "Dinlerarası İlişkiler: Seküler ve Demokratik bir Sistemde Barış İçinde Birarada Varoluş Arayışı" başlıklı projede kitap yazarı olarak yer alırkne, Avrupa Konseyi'nin "Kolluk ve İnsan Hakları- 2000 Ötesi" programı çerçevesinde "Eğitimcilerin Eğitimi" projesinde uzman öğretim üyesi olarak çalışmıştı.

Arslan, İngiliz Büyükelçiliği ile İçişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Mülki Amirlerin Kolluk Denetim Kapasitesinin Artırılması" konulu projede de uzman olarak yer almıştı.

2009-2012 yılları arası Polis Akademisi Başkanı olan Arslan, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2012 yılında YÖK kontenjanından AYM üyeliğine seçilmişti.

Arslan, aynı zamanda AKP'nin "367 kararı" sonrası hazırladığı "sivil anayasa"nın mimarı olarak da biliniyordu.

Arslan, Erdoğan’ın huzuruna çıktığı bir kareyle “yargı bağımsızlığının” özetini sunmuştu:

Arslan’ın AYM’sinin aldığı kararlar

“Yargının tarafsızlığı öncelikle bağımsızlığını gerektirir. Yargının bağımsızlığı anayasada çok net ifade edilmiştir. Terazi, kadim medeniyetlerde temel ölçülerden birisidir. Bu sayede kamu düzeni sağlanır” sözleriyle geçtiğimiz aylarda gündem olan Arslan’ın başında bulunduğu AYM’nin aldığı bazı kararlar: