HDP'ye kapatma davası açan Şahin kimdir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Bekir Şahin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Haziran 2020'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmişti.

Bekir Şahin kimdir?

1 Mart 1960 tarihinde Çorum/Mecitözü'nde doğan Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesi mezunu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara/Etimesgut'da kısa dönem olarak yapan Şahin, İzmir ve Çorum Hâkim adayı olarak mesleğe başladı.

Şahin; sırasıyla Batman/Gercüş, Kastamonu/Küre, Aydın/Çine Hâkimliği, Ağrı/Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hâkimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundur.

16 Aralık 2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Bekir Şahin, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30 Mayıs 2019 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. 04 Haziran 2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.