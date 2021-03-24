HDP'nin kapatılma davasına ilişkin ilk incelemenin yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP kapatılmasıyla ilgili davanın ilk incelemesini 31 Mart’ta görüşecek.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirmişti.

Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu süre Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek.