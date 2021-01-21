HDP’nin açlık grevi eylemine polis saldırısı: 8 gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, cezaevinde başlatılan açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla Kadıköy’de kitlesel açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, yapılmak istenen açıklama öncesinde polisler parti binası ve çevresini ablukaya aldı. Binanın bulunduğu Halitağa Caddesi ile çevredeki sokaklara çok sayıda özel hareket ve çevik kuvvet polisi ile TOMA ve gözaltı araçları getirildi.

Parti binasının kapısını kapatan polisler, o anlarda bina önüne gelmeye çalışan partilileri de engellemeye çalıştı. Polis bunun ardından kitleye müdahalede bulundu.

Öte yandan açıklamaya katılmak üzere parti binasına yürüyen bir grubun önü polislerce kesilerek geçmelerine izin verilmedi. Bu durumu oturma eylemi yapıp, sloganlar atarak tepki gösteren gruba saldıran polisler 8 kişiyi gözaltına aldı.