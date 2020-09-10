HDP’li vekilden Cudi Dağı’ndaki yangınlara dikkat çekmek için oturma eylemi

HDP Şırnak milletvekili Hasan Özgüneş, Cudi Dağı’ndaki orman yangınlarının üç aydır sürdüğünü ve güvenlik güçlerinin yangınların söndürülmesine izin vermediğini söyleyerek, üç günlük oturma eylemi başlattı.

HDP Şırnak İl Binası önünde bugün oturma eylemine başlayan Özgüneş, yarın ve ertesi gün de 09.00-17.00 saatleri arasında eylemini sürdüreceğini açıkladı.

Özgüneş yaptığı açıklamada “Güvenlik güçlerinin rastgele ormanlara doğru atışlar yapması sonucu çeşitli yangınlar çıkıyor. Yangın çıkan bölgelere yakın olan köylüler defalarca müdahale etmek istedi ama yangını çıkaranlar engel olmaya çalıştı. Geçen günlerde çıkan bir yangına müdahale etmek için Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki araçlar ve çalışanlar gönderildi. Ancak güvenlik güçleri araçları geri çevirmiş” dedi.