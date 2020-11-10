HDP'li Sancar'dan Erdoğan'a istifa çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sancar, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına değindi. Sancar şöyle konuştu:

"İki gündür canlı yayında bir çöküş hikayesini izlemekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanı iki gün önce akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından bir istifa mesajı paylaştı. Bu da yeni sistemin yeni adetlerinden biri. Mesele bununla kalmadı. Birkaç saat bu mesajın gerçekten bakana ait olup olmadığı tartışıldı. Bu konuda bir belirsizlik bir kargaşa ortaya çıktı. İşin ilginç yanı ana akım dedikleri iktidar medyası bu meseleyi hiç görmedi. Saatlerce alt yazı bile geçmedi. Muhtemelen bir talimat beklediler. Bu talimat gelmedi. Birkaç tane televizyon kanalı haberi verdi. Ama onlar yandaş kanalar değil, bütün baskılara rağmen özgür yayıncılık yapmak için ellerinden geleni yapan medya kuruluşlarıydı."

'Yönetememe krizi yaşanıyor'

Sancar'In konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ortada bir ekonomik kriz olduğunu biliyoruz ve kimse bunu saklayacak durumda değil. Bu krizin sadece bir bakan, bir şahıs meselesi olmadığını da biliyoruz. Ortada çok daha derin bir sorun var. Ortada sistemin iflası, rejimin çöküşü gerçeği var. Neden sistemin çöküşü diyoruz. Geçmişe göz atalım ve hafızayı tazeleyelim. Bu iktidar toplumu hafızasızlaştırarak devamını sağlayabileceğini sanıyor ama hiçbir toplumun hafızasını bütünüyle yok edemezseniz. Daha önce de bir konuşmamda söylemiştim Latin Amerika ülkelerinden çok değerli bir yazarın sözüydü. ‘Alacakaranlıkta tek bir kişi hakikati haykırmaya devam ederse mutlaka gerçekler ortaya çıkar.’ HDP bunu yapıyor. Her şart altında hakikati haykırmaya devam edeceğiz ve toplumun hafızasını köreltenlere inat hem hafızayı canlandıracağız hem de bunun üzerinde güçlü bir gelecek kuracağız.

Kurumların hepsi neredeyse tek adama bağlanmış durumda. Başka ne diyor, yargının prestiji artacak diyor. Başka zamanda olsa sorunlar bu kadar ağır olmasa buna espri deyip gülüp geçebiliriz ama gülüp geçebileceğimiz bir durum yok. Yargının ne durumda olduğunu her gün yeniden canlı olarak yaşıyoruz. Bu ülkeye keyfi tutuklamaları, adaletsiz yargılamaları, cezasızlık politikaları damgasını vurmuş durumda. Bırakın yargının prestijinin artmasını ortada yargı diye bir organ kalmamıştır."

'Çöküş 2015 Haziran'da başladı'

Bu sistem bu güzel ülkeye yoksulluk getirmiştir, o nedenle de sistem çöküyor diyoruz. Çöken sadece maliye bakanının koltuğu değildir, çöken sistemin kendisidir. Bu çöküşün başladığı tarih Haziran 2015'tir. O tarihte yapılan seçimlerin sonucunu geçersiz kılmak için olmadık manevralar yaptılar, olmadık oyunlara giriştiler ülke kan gölüne dönüştü. O şartlarda seçimler yenilendi. 7 Haziran 2015 seçimlerinin sonuçları ve orada çıkan halk iradesi gasp edildi. Çöküşün başlangıcı 1 Kasım seçimleriyle zaten gerçekleşmiş oldu. Orada kurulan ittifak daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verilen bu pespaye düzeni getirdiler. Vaatlerin hepsinin tersinin gerçekleştiği 3 yılı bu ülkenin haklarına yaşattılar."

'Kabinesiyle birlikte istifa etmelidir'

"Cumhurbaşkanı, kabinesiyle birlikte istifa etmelidir. Sorumluluğu üstlenme cesaretini ve basiretini göstermesini bekliyoruz. Önümüzde yeni bir dönem var bu dönem de en önemli hedeflerinden biri erken seçim olacaktır. Bu sistem çöktü hem bu iktidarı hem bu düzeni değiştirmek için ilk fırsatta, en kısa zamanda seçime gidilmelidir. Seçime gitmenin de şu şartlarda seçime gitmenin en ahlaki yolu Cumhurbaşkanın kabinesi ile birlikte istifa etmesidir.

HDP yeni bir seçime erken seçime herkesten çok hazırdır. Bunu her fırsatta tekrarlayacağız. Bu ülkede şimdi ihtiyaç erken seçimdir. Bu iktidarın gitmesidir."