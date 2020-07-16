HDP'li milletvekili Mensur Işık'ın eşini darp ettiği iddia edildi

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ile Ebru Işık çifti arasında, Çankaya ilçesindeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı iddia edildi.

DHA'nın aktardığı iddiaya göre, Mensur Işık, Ebru Işık'ı yumruk atarak darbetti.

Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

Işık, eşini ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi.

Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

HDP'den açıklama

Mensur Işık'ın eşini darp ettiği iddiaları ile ilgili HDP Kadın Meclisleri bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Bu sabah saatlerinde, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın eşi Ebru Işık’a şiddet uyguladığı haberi medyaya yansıdı. Basına yansıyan kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattığımızı belirtmek isteriz.

Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele, HDP Kadın Meclisi olarak varlık ve mücadele gerekçemizdir. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Konuyla ilgili durumu araştırdığımızı ve gerekli mekanizmaları işleteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.