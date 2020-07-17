HDP'li Mensur Işık'ın eşi şikayetinden vazgeçti: İfademi anlık bir öfkeyle yanlış verdim

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın lise öğretmeni eşi Ebru Işık, çarşamba günü eşi tarafından götürüldüğü Etimesgut’taki özel bir hastanede doktorlara şiddet gördüğünü söyleyip polise haber vermelerini istedi. Doktorların haber vermesi üzerine polis ekipleri, Ebru Işık’ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadenin ardından durum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemesi’ne bildirildi. Mahkeme, HDP Milletvekili Işık için 6 ay uzaklaştırma kararı aldı. Ayrıca Işık’ın eşinin olduğu yer ve alana yaklaşmaması, telefon dahil hiçbir iletişim aracıyla rahatsız etmemesi kararı verildi.

Ebru Işık, darp şikayetinden vazgeçti. Işık, "İfademi anlık bir öfkeyle yanlış verdim. Kesinlikle şiddet yok. Eşim hastaneye götürmediği için kızmıştım. O kızgınlıkla polise giderek şikayetçi oldum. Dolaba çarpma sonucu gözümde morarma oldu" dedi.

Ne demişti?

Işık, darp şikayetinde bulunduğu ifadesinde, "Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Bana ‘Sen beni sinirlendirdin, bu olayın sebebi sensin’ tarzında ithamlarda bulundu. Gözümün halini görünce kendisi de korktu. Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Sürekli psikolojik baskı yaptı. 155’i aramamı engellemek için telefonumu sakladı, bana vermedi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, ‘Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim’ dedi. Saat 14.00’e kadar evde kaldım" ifadesini kullanmıştı.