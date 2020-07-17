HDP'li Mensur Işık hakkında ihraç talebiyle soruşturma başlatıldı

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında HDP Merkez Disiplin Kurulu tarafından eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle soruşturma başlatıldı.

HDP Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "Ebru Işık’ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık’ın savunması alınacaktır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Örgütlenen erkek egemenliği karşısında Kadın Mücadelesi Her Yerde diyerek her türlü şiddete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın yalnız değildir."

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın öğretmen eşi Ebru Işık, darp şikayetinden vazgeçmiş, "İfademi anlık bir öfkeyle yanlış verdim. Kesinlikle şiddet yok. Eşim hastaneye götürmediği için kızmıştım. O kızgınlıkla polise giderek şikayetçi oldum. Dolaba çarpma sonucu gözümde morarma oldu" demişti.