HDP'li Hüda Kaya'dan Gare açıklaması

Alıkonulan asker, polis ve mit mensupları istenseydi sağ salim evlerine dönebilirlerdi. Bu daha önce başarıldı.

Ama çökmek üzere olan saltanatlarına her zamanki gibi kan, terör, şehit, yalan gerekiyordu.

Yine söylüyorum; Roboski'de yaşanan ne ise Gare'de yaşanan da odur.