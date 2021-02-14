HDP'li Hüda Kaya'dan Gare açıklaması

HDP'li Hüda Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden Gare'de 13 kişinin yaşamını yitirdiği operasyona ilişkin açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 13 kişinin kurşunla öldürüldüğüne ilişkin açıklamasına dair Hüda Kaya, "Esir kampını Türkiye bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular." ifadelerini kullandı.
Kaya'nın söz konusu paylaşımı şöyle:
Hakikatler bu kadar mı çarpıtılır?— Hüda Kaya (@HudaKaya777) February 14, 2021
Bu esir askerlerimizin aileleri defalarca bizleri ziyarete geldiler, partilerle görüştüler.
Biz #barış dedikçe saldırdılar.
Esir kampını TR bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular. #Savaş tezkerelerine evet diyenler şimdi ağıt yakıyor. https://t.co/f94Q53dj6B
Kaya ayrıca "Alıkonulan asker, polis ve mit mensupları istenseydi sağ salim evlerine dönebilirlerdi. Bu daha önce başarıldı. Ama çökmek üzere olan saltanatlarına her zamanki gibi kan, terör, şehit, yalan gerekiyordu." dedi.
Alıkonulan asker, polis ve mit mensupları istenseydi sağ salim evlerine dönebilirlerdi. Bu daha önce başarıldı.— Hüda Kaya (@HudaKaya777) February 14, 2021
Ama çökmek üzere olan saltanatlarına her zamanki gibi kan, terör, şehit, yalan gerekiyordu.
Yine söylüyorum; Roboski'de yaşanan ne ise Gare'de yaşanan da odur.
Bu ailelere kapılarını kapatanlar şimdi bu ailelerin evlatlarının kanları üzerinden rant ve çıkar elde etme yolunu tercih ettiler ve bunun için çalıştılar ve yarışıyorlar.— Hüda Kaya (@HudaKaya777) February 14, 2021
Yazıklar olsun!