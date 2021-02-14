HDP'li Hüda Kaya'dan Gare açıklaması

HDP'den Hüda Kaya, Gare'de 13 kişinin yaşamını yitirdiği operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi

HDP'li Hüda Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden Gare'de 13 kişinin yaşamını yitirdiği operasyona ilişkin açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 13 kişinin kurşunla öldürüldüğüne ilişkin açıklamasına dair Hüda Kaya, "Esir kampını Türkiye bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular." ifadelerini kullandı.

Kaya'nın söz konusu paylaşımı şöyle:

Kaya ayrıca "Alıkonulan asker, polis ve mit mensupları istenseydi sağ salim evlerine dönebilirlerdi. Bu daha önce başarıldı. Ama çökmek üzere olan saltanatlarına her zamanki gibi kan, terör, şehit, yalan gerekiyordu." dedi.