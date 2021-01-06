HDP'li Gergeroğlu: Berat Albayrak için başvuru olursa çalışırız

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, bakanlıktan istifa ettiği günden beri ortalarda görünmüyor.

Albayrak'ın ortadan kaybolması zaman zaman esprilere de neden oluyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Eğer başvuru gelirse gereken mv. çalışmalarına başlarım, ayrım yok bizde" dedi.

İşte Gergerlioğlu'nun o çağrısı:

"Yıllardır kayıp, kaçırılanları ararım, sorarım. Damat Berat Albayrak 2 aydır yok. Eğer başvuru gelirse gereken mv. çalışmalarına başlarım, ayrım yok bizde."