HDP'li Gergerlioğlu hakkında iddianame hazırlandı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, iddianame hazırlandı.
İddianamenin Gergerlioğlu'nun Meclis'teki eylemi nedeniyle ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" ile "işyeri dokunulmazlığını ihlal"den hazırlandığı öğrenildi.
Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.
Gergerlioğlu, vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te "Adalet Nöbeti"ne başlamıştı.