HDP'li Gergerlioğlu: Bahçeli'nin açıklamaları toplumu kaosa, anarşiye sürüklüyor

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ihanet oluşumu" olarak nitelendirdiği Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasına tepki göstererek "Bahçeli toplumu kaosa, anarşiye sürüklüyor" dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, Bahçeli'nin açıklamalarının AKP ve MHP ittifakının ülkeyi getirdikleri hali gösterdiğini söyledi.

Gergerlioğlu, şunları aktardı:

"Bir siyasi parti lideri, 'Türk Tabipler Birliği kapatılsın' şeklinde bir açıklama yapıyorsa; orada demokrasiden, hukuktan, haktan, adaletten bahsetmenin bir anlamı yoktur değerli arkadaşlar! Biz toplumda bu denli kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı nefret üreten söylemlere karşıyız ve bir nefret söylemi içinde debelenip gitmesini istemiyoruz. Biz bu toplumda zaten her gün artan nefret söylemi ve linç kültürünün bir an evvel bitmesi gerektiğini söylerken; bakıyorsunuz ki hakkını, hukukunu haykırmaya çalışan kuruluşlara yönelik siyasi parti liderleri son derece sorumsuz bir şekilde açıklamalar yapıyorlar ve toplumu kaosa, anarşiye doğru sürüklüyorlar. Kabul edilemez buluyorum ve gerçekten bir siyasi parti liderinin yapmaması gereken bir açıklama olarak görüyorum ama bütün bunlar AK Parti, MHP Cumhur İttifakı’nın işte ülkeyi ne hale getirdiğini göstermektedir!"