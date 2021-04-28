HDP'li Garo Paylan'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan sosyal medyada, kendisine yönelik "Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın" paylaşımı yapan İstanbul bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ hakkında "suç işlemeye tahrik", "halkın kin ve düşmanlığa tahrik" ile "hakaret ve tehdit" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Paylan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu yazılı açıklama ile duyurdu.

"Özdağ, Twitter paylaşımında, şahsıma ve Ermeni halkına karşı nefret söyleminde bulunmuş ve açıkça ölümle tehdit etmiştir. Böyle bir nefret suçu çağrısına sessiz kalınmamalıdır" diyen Paylan, "Irkçı siyasetçilerin çeşitli toplumsal kesimleri hedef alan nefret söylemleri maalesef sıradanlaşmıştır. Azınlık gruplara yönelik şiddet çağrıları nefret suçlarına yol açar. Ayrımcılık ve nefret içeren söylemler cezasız kalmamalıdır" açıklamasını yaptı.