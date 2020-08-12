HDP'li Çelik cinsel saldırı iddiasını reddetti

D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve HDP’den ihraç edilen Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonuna savunmasını verdi.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, cinsel saldırıyı reddeden Çelik, soruşturmanın "hiçbir aşamasında ifadesine başvurulmadığını ve kendisinden DNA örneği alınmadığını" öne sürdü.

Çelik’in savunmasında, şikayetçinin olayın olduğunu iddia ettiği tarihten sonra şikayette bulunmadığı ifade edilerek, “İddia edilen olayın üzerinden 11 ay 18 gün geçtikte sonra savcılığa müvekkil hakkında suç duyurusunda bulunmuştur” denildi.