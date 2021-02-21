HDP'li Buldan’dan Soylu’ya yanıt

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in Gare’ye gittiği yönündeki açıklamalarının ardından Buldan, gösterilen fotoğrafların tamamının çözüm sürecine ait fotoğraflar olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Buldan, "İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım" dedi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir programda Taşdemir hakkında "Gara'ya giden vekil" ifadelerini kullanmıştı.

Taşdemir, Soylu'nun sözleri hakkında "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" demişti.

Programın ardından Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.