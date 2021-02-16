HDP’li Buldan'dan Soylu'ya yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara'da yaşananlarla ilgili Meclis'e bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında söylediklerine yanıt verdi.

Buldan, Soylu'nun iddiasının 'gerçek dışı' ve 'kara propaganda' olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Bugün Meclis Genel Kurulu’ndaki Garê’ye ilişkin görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AKP milletvekiline “Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar” dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır, saptırmadır ve kara propaganda amaçlıdır. Olayın doğrusu şöyledir: AKP Milletvekili Öznur Çalık, Grup Başkanvekili olduğum dönemde beni aradı ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini aktardı. Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık’a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz' şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir".

Soylu, konuşmasında "Devlet burada üstüne düşen her şeyi yapmıştır. 'Bunları getirin, her türlü teminatı biziz' denildi. Şu MLKP'li gözaltına alınmış denildi, onu bırakın şu askerleri getirin denildi. Öznur Çalık burada. Siz Pervin Buldan'ı aradınız mı, aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar" ifadelerini kullanmıştı.