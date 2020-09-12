HDP'li Beştaş: Koronavirüsten ölenler kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçiriliyor

HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından Siirt'teki bir Covid-19 ölüm belgesini paylaştı. Beştaş, yaptığı açıklamada, ”Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçirdiğinden veriler gerceği yansıtmıyor” dedi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Beştaş şöyle yazdı:
"Siirt’te Covid-19 sebebiyle vefat eden ve tanıdığımız bir kişinin ölüm sebebi 'doğal ölüm' olarak kaydedilmiş. Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçirdiğinden veriler gerçeği yansıtmıyor. Hepimizin gerçeği bilmeye hakkı var…!"
Siirt’te covid-19 sebebiyle vefat eden ve tanıdığımız bir kişinin ölüm sebebi “doğal ölüm” olarak kaydedilmiş.— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) September 11, 2020
Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçirdiğinden veriler gerceği yansıtmıyor. Hepimizin gerçeği bilmeye hakkı var...! pic.twitter.com/s12YJ4EPc4