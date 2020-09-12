HDP'li Beştaş: Koronavirüsten ölenler kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçiriliyor

HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından Siirt'teki bir Covid-19 ölüm belgesini paylaştı. Beştaş, yaptığı açıklamada, ”Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçirdiğinden veriler gerceği yansıtmıyor” dedi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Beştaş şöyle yazdı:

"Siirt’te Covid-19 sebebiyle vefat eden ve tanıdığımız bir kişinin ölüm sebebi 'doğal ölüm' olarak kaydedilmiş. Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçirdiğinden veriler gerçeği yansıtmıyor. Hepimizin gerçeği bilmeye hakkı var…!"