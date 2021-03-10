HDP'li Beştaş: Akşener'le ortak noktamız kadınlık paydası

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİP lideri Meral Akşener ile ortak noktalarının "kadınlık paydası" olduğunu söyledi ve "Bizim adımızın hiçbir kadının yanında anılmasından rahatsızlık duymayız" dedi.

Bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Beştaş'a bir gazeteci İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart’ta attığı twitin ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Yan yana gelmemizden korkuyorlar, kadın ittifakından korkuyorlar" sözlerini hatırlattı.

Gazeteci "CHP’nin de biraz sessiz kaldığı ifadesi var. Hatta Mithat Sancar’ın CHP ziyareti sonrası yalnız açıklama yapması örnek olarak gösteriliyor. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?" diye sordu.

'CHP hiç de sessiz değil'

Beştaş, "Bu tweet etrafında kopartılan tartışmanın ne amaçla olduğunu tahmin etmek zor değil. İktidarın büyük ve küçük ortağı; Millet İttifakı'nın, demokrasi güçlerinin, Türkiye’de adaletten, haktan, özgürlükten yana olan herkesin arasına nifak koymak, tartıştırmak, çatıştırmak için her türlü fırsatı kolluyor. Bunu tartışmaya çeviriyor. CHP hiç de sessiz değil. Ben de basını izliyorum. Onlar da gerekli yanıtları veriyorlar. Bu konuda demokratik bir ortam olsa herkes düşüncesini özgürce söyleyecek" ifadelerini kullandı.

'Akşener'le ortak noktamız'

Beştaş şunları söyledi:

"Ayrıca kadın paydası dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de en önemli paydalardan bir tanesidir. Hatta bana göre en önemlisidir. 'Akşener’le de Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’la da ortak noktanız nedir' diye sorsanız ilk vereceğim cevap düşünce ve ideoloji olmaz. Kadınlık paydası olur. Ayrı partilerde olabiliriz, ayrı siyaset yürütüyor olabiliriz. Ama neticede kadın-erkek eşitliğini önemseyen, kadın özgürlüğünü ve adil yaşamını savunan bir partinin temsilcileriyiz. Aynı zamanda kendimize ‘kadın partisi’ diyoruz. Bu yönüyle bizim adımızın hiçbir kadının yanında anılmasından rahatsızlık duymayız. Çünkü kadın mücadelesine inanıyoruz. Siyasi dizayn çalışmalarının kadınların alet edilerek yapılmasını doğru bulmuyoruz."

CHP ziyareti sonrası Sancar'ın tek başına açıklama yapmasına dair ise Beştaş "O bizim tercihimiz. Eş Genel Başkanımız bu konuda açıklama yaptı. Bu bizim önerdiğimiz, karar verdiğimiz bir formattı. Başkası birlikte çıkabilir ama bizim tercihimiz bu yönde oldu" dedi.

'İktidar gidicidir'

Siyasi Partiler Yasası'nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkinse Beştaş "Yüzde 10 barajını biz girmeyelim diye koydular. Yüzde 10 barajının bizi engellemediği ortada. Bu sefer yüzde 7 ile başka amaçları önlerine koymuşlar. Tek cümleyle; bir iktidar seçim yasalarıyla, siyasi parti yasalarıyla ilgili çalışmaya başlamışsa o iktidar gidicidir. Abbas yolcu, onlara güle güle” dedi.