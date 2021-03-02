HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li Erzurum'un Karaçoban Belediyesi'ne sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlenmiş, belediye başkanı gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ardından belediyeye İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak atandı.

Kayyumlar sürüyor: 65 belediyeden 60'ına kayyum

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi kazanan HDP, o günden bu yana kayyum kararlarıyla hedefte.

Kazanılan 65 belediyenin tam 60'ına kayyum atanırken, HDP'nin elindeki belediye sayısı 5'e düştü.