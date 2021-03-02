HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li Karaçoban Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı.

Haber Merkezi

HDP'li Erzurum'un Karaçoban Belediyesi'ne sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlenmiş, belediye başkanı gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ardından belediyeye İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak atandı.

Kayyumlar sürüyor: 65 belediyeden 60'ına kayyum

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi kazanan HDP, o günden bu yana kayyum kararlarıyla hedefte.

Kazanılan 65 belediyenin tam 60'ına kayyum atanırken, HDP'nin elindeki belediye sayısı 5'e düştü.

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