Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma dosyaları, "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Başsavcılık, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'daki konuşması ile HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarının incelemeye alındığını belirtti.
HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.