HDP'li 4 vekil hakkında dokunulmazlık adımı

HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler TBMM'ye sunuldu.

Haber Merkezi

HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlandı, Meclis'e sunuldu.

Hakkında fezleke hazırlanan vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin  ve Remziye Tosun oldu.

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