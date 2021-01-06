HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlandı, Meclis'e sunuldu.
Hakkında fezleke hazırlanan vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun oldu.
HDP'li 4 vekil hakkında dokunulmazlık adımı
HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler TBMM'ye sunuldu.
Haber Merkezi
HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlandı, Meclis'e sunuldu.
Hakkında fezleke hazırlanan vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun oldu.